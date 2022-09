Os 15 primeiros-ministros britânicos do reinado de Elizabeth II

Durante seus 70 anos de reinado, Elizabeth II da Inglaterra tratou com 15 primeiros-ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham.



Os historiadores consideram que quem teve maior influência sobre ela foi Churchill, o primeiro chefe de governo com quem teve que lidar e que foi um mentor da soberana.



Com Harold MacMillan ela compartilhou o gosto pelas fofocas políticas, considerava Tony Blair desdenhoso demais das tradições e David Cameron - de ascendência nobre - era um primo distante.



Suas relações com a "dama de ferro" Margaret Thatcher, ao contrário, não foram especialmente fluidas e pouco se soube do que pensava sobre o controverso Boris Johnson.



Confira os 15 chefes de governo do reinado de Elizabeth II:



- Winston Churchill, conservador (1951-1955)



- Anthony Eden, conservador (1955-1957)



- Harold Macmillan, conservador (1957-1963)



- Alec Douglas-Home, conservador (1963-1964)



- Harold Wilson, laborista (1964-1970 e 1974-1976)



- Edward Heath, conservador (1970-1974)



- James Callaghan, laborista (1976-1979)



- Margaret Thatcher, conservadora (1979-1990)



- John Major, conservador (1990-1997)



- Tony Blair, laborista (1997-2007)



- Gordon Brown, laborista (2007-2010)



- David Cameron, conservador (2010-2016)



- Theresa May, conservadora (2016-2019)



- Boris Johnson, conservador (2019-2022)



- Liz Truss, conservadora (setembro de 2022-atualmente)