Donald Trump elogia Bolsonaro: 'Ótimo trabalho, homem maravilhoso'

Donald Trump usou rede social para elogiar presidente Jair Bolsonaro (foto: Jim Watson/AFP) O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez elogios a Jair Bolsonaro (PL) e anunciou apoio ao presidente brasileiro. O empresário fez o comentário em sua própria rede social, a Truth Social, nesta quinta-feira (8).









Postagem de Trump com elogios a Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/ Truth Social)

“O presidente Jair Bolsonaro do Brasil, "Trump Tropical", como é carinhosamente chamado, fez um GRANDE trabalho para o maravilhoso povo do Brasil. Quando eu era presidente dos EUA, não havia outro líder de país que me ligasse mais do que Jair em busca de cortes de tarifas e impostos, renegociações comerciais, reforço nas políticas de drogas e fronteiras (para colocar os "bandidos" na cadeia!), ajuda militar e mais. O presidente Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo. Ele é um homem maravilhoso, e tem meu endosso completo e total!!!”, escreveu o republicano.

Boa relação

Bolsonaro nunca negou sua admiração por Trump. Após eleições conturbadas nos EUA, em 2020, o presidente brasileiro chegou a questionar o pleito que elegeu Joe Biden e demorou a reconhecer a autoridade do novo ocupante da Casa Branca





Os filhos de Bolsonaro, em especial Eduardo (PL-SP), tinha contato, inclusive, com um dos nomes fortes da campanha de Trump à Casa Branca, Steve Bannon. O deputado federal por São Paulo não raramente aparecia publicamente com um boné com o slogan trumpista “make America Great Again”.





A fala de Trump nesta quinta-feira acontece um dia após os atos de apoio ao presidente brasileiro no 7 de Setembro. Uma das pautas dos manifestantes bolsonaristas, endossadas pelo candidato à reeleição, é a suspeição das urnas eletrônicas e do processo eleitoral do Brasil.





Em julho, a embaixada americana no Brasil divulgou um comunicado em que reconhece as eleições brasileiras como um modelo para o mundo e afirmou que o país sul-americano tem um “forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores”.