FBI encontrou informações nucleares de um governo estrangeiro na residência de Trump

Um dos documentos ultrassecretos apreendidos pelo FBI na residência do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump descrevia as capacidades nucleares e a defesa militar de uma potência estrangeira, informou o The Washington Post nesta terça-feira (6).



O jornal, que cita fontes anônimas próximas ao caso, aponta que alguns dos documentos encontrados na mansão de Trump em Mar-a-Lago, Flórida, tinham um nível de confidencialidade tão alto que apenas o presidente e funcionários do gabinete ou pessoas próximas a ele poderiam autorizar outros membros do governo a acessá-los.



O relatório não mencionou o país cujas capacidades de defesa e nuclear eram citadas nos documentos.



De acordo com o jornal, conteúdo como esse exigia permissões especiais de acordo com a necessidade, em vez de uma autorização genérica rotulada como ultrassecreta.



Trump enfrenta crescente pressão legal. O Departamento de Justiça sustenta que esses documentos ultrassecretos foram "provavelmente escondidos" para obstruir uma investigação do FBI sobre o possível manuseio incorreto pelo ex-presidente de materiais classificados.



Quando os agentes revistaram a mansão Mar-a-Lago, encontraram material tão sensível que "até mesmo o pessoal de contra-inteligência do FBI e os advogados do Departamento de Justiça que conduziam a busca exigiram autorizações adicionais antes que pudessem revisar certos documentos", observou um expediente judicial do governo.



A operação do FBI em agosto ocorreu após uma revisão de registros "altamente confidenciais" que Trump finalmente entregou às autoridades em janeiro, após meses de idas e vindas com a Administração Nacional de Arquivos e Registros.



As 15 caixas apreendidas na casa do ex-presidente continham 184 documentos marcados como confidenciais, secretos ou ultrassecretos. Depois de receber instruções do FBI, o advogado de Trump entregou 38 documentos confidenciais adicionais e forneceu uma declaração juramentada de que representavam o material mais recente.



No entanto, o FBI descobriu "múltiplas fontes de evidência" mostrando que os documentos confidenciais permaneceram em Mar-a-Lago.