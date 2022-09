Cristina Kirchner: multidão se reúne para protestar contra atentado

A maior manifestação tem como destino a emblemática Praça de Maio e o Obelisco (foto: JUAN MABROMATA / AFP ) Uma multidão foi convocada para repudiar a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, ocorrido nesta quinta (1º).

Leia: As reações de repúdio ao ataque contra Cristina Kirchner

Segundo o jornal La Nación, todos os ministros do governo Alberto Fernández decidiram participar da mobilização. Ainda não há definição se o presidente argentino se juntará a eles.

(foto: Arte/EM/D.A press)

Leia: O que se sabe sobre o ataque armado contra Cristina Kirchner

Se nas principais avenidas o movimento era intenso, com o fechamento da avenida 9 de Julho a carros, as demais ruas estavam com trânsito tranquilo e incomum para uma sexta-feira, após o governo decretar feriado nacional.

Leia: Saiba quem é o brasileiro que tentou atirar em Cristina Kirchner