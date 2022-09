O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, condenou nesta sexta-feira (2) a tentativa de assassinato da vice-presidente argentina Cristina Kirchner e pediu o repúdio da violência política e do "ódio".



"Os Estados Unidos condenam veementemente a tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner", escreveu Blinken no Twitter.



"Apoiamos o governo e o povo argentinos na rejeição da violência e do ódio".