As reações de repúdio ao ataque contra Cristina Kirchner

(foto: Imagem de TV argentina mostra revólver apontado para Kirchner)

Vários líderes latino-americanos e o chefe de governo espanhol expressaram sua solidariedade com a vice-presidente argentina Cristina Kirchner depois que um homem a atacou com uma arma de fogo, uma semana depois que a promotoria solicitou sua prisão e desqualificação política por suposta corrupção. homem, que foi preso, apontou uma arma para o rosto da ex-presidente (2007-15) a uma distância muito próxima, quando ela chegava a sua casa, onde uma multidão de apoiadores a aguardava. A arma não disparou, apesar de ter sido acionada.- "Enviamos nossa solidariedade à vice-presidente CFKArgentina, diante do atentado contra sua vida. Repudiamos energicamente essa ação que busca desestabilizar a Paz do povo argentino irmão. A Pátria Grande está contigo companheira! #ForçaArgentina #ForçaCristina". (Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Twitter)- "De #Cuba, consternados com a tentativa de assassinato de @CFKArgentina , enviamos toda a nossa solidariedade à vice-presidente, ao governo e ao povo argentinos". (Presidente cubano Miguel Díaz-Canel no Twitter)- "A tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández, merece o repúdio e condenação de todo o continente. Minha solidariedade a ela, ao Governo e ao povo argentino. O caminho sempre será o debate de ideias e o diálogo, nunca as armas ou a violência". (Presidente do Chile, Gabriel Boric, no Twitter)- "Toda a minha solidariedade à vice-presidente @CFKArgentina e ao povo argentino. O Governo peruano condena o atentado ocorrido hoje contra sua vida. Repudiamos todo ato de violência". (Presidente do Peru, Pedro Castillo, no Twitter)- "Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa". (Ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), no Twitter)- "Repudiamos enfaticamente o atentado contra a vida da irmã @CFKArgentina, vice-presidente da #Argentina. Do Estado Plurinacional da #Bolívia, enviamos todo nosso apoio a ela, sua família, o governo e o povo argentino.. #TodosComCristina". (Presidente da Bolívia, Luis Arce, no Twitter)- "Condenamos a covarde tentativa de magnicídio contra nossa irmã @CFKArgentina. Toda a nossa solidariedade à vice-presidente. A Pátria Grande está contigo irmã. A direita criminosa e servil ao imperialismo não passará. O povo livre e digno da #Argentina a derrotará". (Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales (2006-2019), no Twitter)- "O que está acontecendo com o mundo! Minha absoluta solidariedade a Cristina". (Ex-presidente do Equador Rafael Correa (2007-2017) no Twitter)- "Nenhum ato guiado pelo ódio pode ser tolerado. O que o @CFKArgentina sofreu hoje nunca deveria ser permitido. Minha solidariedade a ela e minha rejeição e condenação deste ato criminoso". (Ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, (2011-2016) no Twitter)- "O Governo do México expressa sua rejeição e condenação ao atentado contra a Vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández"."A mais completa solidariedade do México a Cristina Fernández e ao Governo da República Argentina". (Chanceler do México, Marcelo Ebrard, no Twitter)- "Nossa firme condenação do ataque contra a vice-presidente @CFKArgentina. Expressamos solidariedade ao governo e ao povo argentino". (Chanceler de Honduras, Enrique Reina, no Twitter)- "Meu carinho e solidariedade, @CFKArgentina. Nossa enérgica condenação a esta tentativa de assassinato e o apoio à vice-presidente Cristina Fernández e a todo o povo argentino. Ódio e violência nunca derrotarão a democracia" (Presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no Twitter).Twitter