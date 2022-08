Chanceler do Chile rebate acusação de Bolsonaro: 'Absolutamente falsa'

Antonia Urrejola rebateu fala de Jair Bolsonaro (foto: Labcon/UDP/CIIR)





Durante uma fala, Bolsonaro acusou o presidente do Chile, Gabriel Boric, de atear fogo em metrôs durante os protestos de outubro de 2019.



O presidente acusou Boric de estar por trás do incêndio de várias estações do Metrô de Santiago durante os protestos que começaram em 18 de outubro de 2019 e que pediam uma maior igualdade social.



"Lula apoiou o presidente do Chile também; o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs, e olha para onde está indo o nosso Chile", disse Bolsonaro, depois de enumerar o apoio de Lula a vários governos de esquerda na América Latina.

A ministra das Relações Exteriores do Chile, Antonia Urrejola, rebateu nesta segunda-feira (29/8) um ataque feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite desse domingo (28/9), durante o primeiro debate entre os presidencáveis das eleições de 2022.

De acordo com a Agência France Press (AFP), o Chile também convocou para consultas o embaixador do Brasil em Santiago, capital do país, como forma de protesto pelas declarações de Bolsonaro.



"Convocamos o embaixador brasileiro para esta tarde na Chancelaria em nome do secretário-geral de política externa, onde lhe enviaremos uma nota de protesto", explicou Urrejola.

