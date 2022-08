Polícia mata homem armado com faca em aeroporto

Aeroporto Charles de Gaulle (foto: JOEL SAGET / AFP)

A polícia matou nesta quarta-feira com um tiro um homem armado com uma faca no aeroporto Roissy Charles de Gaulle de Paris."Esta manhã, agentes neutralizaram um indivíduo ameaçador em posse de uma arma branca no aeroporto Roissy Charles de Gaulle", anunciou a prefeitura de Paris em sua conta no Twitter.O homem se afastou, enquanto os insultava, mas depois retornou e exibiu uma faca. De acordo com a polícia, um agente usou a arma.Um fotógrafo da AFP, que estava no local, disse que o "homem brandiu um objeto que parecia uma faca para a polícia. Ele recebeu ordens para parar, mas continuou avançando em direção a eles e um policial disparou um único tiro", disse.O homem morto foi retirado do local em uma maca por uma área proibida aos passageiros.