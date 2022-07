Mulher é presa após atirar para cima em aeroporto nos EUA

Os voos foram suspensos no aeroporto Love Field em Dallas, no Texas, nesta segunda-feira (25), depois que uma mulher disparou vários tiros para cima dentro do terminal, informou a Polícia.



A mulher de 37 anos foi baleada e ferida por um policial depois de atirar no teto, disse Eddie Garcia, chefe da Polícia de Dallas.



Garcia declarou a jornalistas que a mulher chegou ao aeroporto de carro, entrou em um banheiro, trocou de roupa e atirou no ar.



O agente a acertou nas "extremidades inferiores" e, em seguida, ela foi presa e levada ao hospital, disse o chefe de polícia.



Ninguém mais ficou ferido, mas os disparos geraram pânico no aeroporto e dezenas de passageiros correram para se proteger.



A Administração Federal de Aviação emitiu um alerta de "paralisação em solo", cancelando temporariamente os voos neste aeroporto.