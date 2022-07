Avião decola sem passageiros só para devolver malas após caos em aeroporto

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma montanha de malas. Depois de problemas técnicos que afetaram o funcionamento de esteiras de bagagens em um aeroporto em Londres, uma situação inusitada. No começo de junho, no aeroporto de Heathrow, a falha no sistema fez com que passageiros ficassem sem a bagagem na hora do desembarque, o que obrigou agora a companhia aérea Delta Air Lines a disponibilizar um de seus aviões para levar 1 mil malas de Londres a Detroit, nos Estados Unidos.O Airbus A330-200 decolou sem nenhum passageiro a bordo, com a única finalidade de levar os itens de volta a quem pertencem. À época do problema com a esteira das bagagens , fotos do que se chamou um "mar de malas" viralizaram nas redes sociais.O avião A330-200, que deveria ser direcionado para levar os ocupantes de Londres para Detroit precisou ser usado apenas na "repatriação" das malas. Isso devido aos limites de operações previstos pelo terminal para processamento de pessoas , o que fez com que a viagem com passageiros fosse cancelada.O Heathrow vivencia nas últimas semanas um verdadeiro caos nos processos de costume, devido a panes no sistema automatizado de manuseio de bagagens.