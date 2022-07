Caos nos aeroportos leva Hearthrow a limitar número diário de viajantes

O aeroporto de Heathrow, em Londres, que é o principal centro de transporte aéreo britânico, reduziu ainda mais seu programa para este verão boreal após dezenas de cancelamentos na segunda-feira e anunciou nesta terça que reduzirá o número de passageiros que saem para 100.000 pessoas por dia.



Como outros aeroportos britânicos e europeus, Heathrow está um caos há vários meses com cancelamentos, atrasos e longas filas, além de problemas na entrega de bagagens.



Além disso, este importante "hub" tem problemas para atender a crescente demanda, devido à falta de pessoal.



"Em média, apenas 1.500 desses 4.000 assentos anulados por dia já foram vendidos, então pedimos às nossas empresas parceiras que parem de vender ingressos para o verão para limitar o impacto nos passageiros", disse o CEO do Heathrow, John Holland- Kaye, em comunicado.



De acordo com o CEO, algumas funções críticas do aeroporto ainda sofrem com a falta de pessoal importante "em particular os trabalhadores de terra contratados pelas companhias aéreas" para gerenciar o check-in e manuseio de bagagem.



Na segunda-feira, o aeroporto teve que cancelar 61 voos, depois de pedir a algumas companhias aéreas no final de junho que reduzissem seus horários de voos.



As companhias aéreas e aeroportos britânicos, que demitiram milhares de pessoas durante a pandemia de covid-19, estão com dificuldades para recrutar funcionários.



