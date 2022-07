Com falta de pessoal, aeroporto Heathrow de Londres cancela mais de 60 voos

Lidando com a falta de funcionários frente ao aumento da demanda devido ao arrefecimento da pandemia de covid-19, o aeroporto Heathrow, de Londres, cancelou 61 voos nesta segunda-feira (11) e alertou que novos cancelamentos podem ocorrer durante o verão.



Em vista do número de passageiros nessa segunda "acima da capacidade" de atendimento, o aeroporto de Heathrow "pediu para algumas companhias aéreas que cancelassem um total de 61 voos", informou o aeroporto à AFP por meio de nota.



Os cancelamentos afetaram voos das companhias British Airways, Virgin e Air France, especificou uma porta-voz do aeroporto à AFP.



No total, 1.100 voos estavam programados para decolar e pousar no aeroporto londrino, que já havia pedido, no final de junho, que algumas companhias aéreas reduzissem seus horários de voo, principalmente devido aos enormes problemas na entrega de bagagens aos viajantes.



Companhias aéreas como British Airways, Wizz Air e Easyjet recentemente cancelaram milhares de voos neste verão também tentando reduzir o caos nos aeroportos britânicos.



"Revisaremos as trocas de programação das companhias aéreas (...) e pediremos que tomem mais medidas, se necessário", disse o diretor-executivo de Heathrow, John Holland-Kaye, em comunicado nesta segunda.



O aeroporto vivenciou "o equivalente a 40 anos de aumento (de passageiros) em apenas quatro meses", acrescentou. Como consequência, prosseguiu, "ultimamente temos visto que a demanda supera a capacidade do aeroporto, das companhias aéreas e dos serviços de assistência em solo".



As companhias aéreas e os aeroportos britânicos, que demitiram milhares de funcionários no auge da pandemia, enfrentam dificuldades para contratar pessoal.



