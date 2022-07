Colisão de dois pequenos aviões em aeroporto de Las Vegas deixa quatro mortos

Quatro pessoas morreram neste domingo (17) depois que dois pequenos aviões colidiram em pleno voo no aeroporto de Las Vegas, informaram autoridades e a imprensa local.



Um monomotor Piper PA-46 se preparava para decolar no Aeroporto Norte de Las Vegas, no estado americano de Nevada, por volta do meio-dia (hora local), quando colidiu com outro monomotor, um Cessna 172, informou em comunicado à AFP a Federal Aviation Administration (FAA), agência de aviação civil americana.



"O Piper caiu em um campo a leste da pista 30-Direita e o Cessna caiu em um lago de contenção", informou a agência. "Duas pessoas estavam a bordo de cada aeronave".



Quatro pessoas morreram no acidente, reforçou a imprensa local, citando autoridades municipais.



Segundo a FAA, uma investigação está em andamento.