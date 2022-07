A vizinhança de Pinson, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, tomou um susto ao ver um menino de 5 anos sair às ruas fantasiado de boneco assassino Chucky, personagem de uma franquia de filmes iniciada nos anos 80. Um vídeo do garoto viralizou nas redes sociais.

Junto com a fantasia, a criança usava uma máscara assustadora do boneco assassino. Uma vizinha registrou o momento e escreveu: “Queridos pais com o filho fantasiado de Chucky em Pinson, peguem seu filho! Eu quase tive um ataque cardíaco”.

O garoto se chama Jackson Reed. De acordo com sua mãe, Britnee Reed, em uma entrevista à emissora de TV local “WHDN”, o filho adora se fantasiar para fazer as pessoas rirem.

