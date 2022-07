Comparação entre filme 'Não Olhe Para Cima' e noticiário britânico viraliza

No filme e no telejornal, especialistas foram questionados e feitos de piada (foto: Reprodução Netflix e GBNews)

A comparação da apresentação de uma repórter britânica sobre a onda de calor na Europa e o filme ‘Não Olhe Para Cima’ viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (19/7). No noticiário no canal GB News, a jornalista faz piada com a mudança climática e tenta minimizar a fala do meteorologista, assim como na produção da Netflix.