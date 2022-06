Mais de 15 mil ovelhas morrem em naufrágio no Sudão

Ovelhas são resgatadas depois que navio abarrotado de milhares de animais afundou. Maioria dos animais a bordo afogou (foto: AFP)

(foto: AFP)

Um navio sobrecarregado com ovelhas naufragou neste domingo (12/6) no porto de Suakin, no Mar Vermelho sudanês, e mais de 15 mil animais morreram na tragédia, de acordo com as autoridades portuárias.O navio afundou na área de Suakin, uma encruzilhada comercial para muitos países africanos, que fica quase 800 quilômetros ao nordeste de Cartum."Transportava 15.800 ovelhas (...) Todos os animais estão mortos", disse um funcionário do porto, que pediu anonimato.Os motivos do naufrágio ainda não foram determinados, mas, segundo a fonte, o navio estava "muito acima de sua carga máxima".Outro funcionário afirmou que a tripulação foi resgatada, mas não os animais, e revelou o temor de um "impacto ambiental" pela quantidade de animais afogados, assim como uma perturbação às atividades do porto.