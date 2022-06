'Ataque terrorista' contra posto alfandegário deixa ao menos cinco mortos no Mali

Pelo menos cinco pessoas, incluindo funcionários da alfândega e civis, foram mortas neste sábado (11) em um "ataque terrorista" a um posto alfandegário no sudeste do Mali, confirmaram à AFP uma fonte militar e um político local.



"Um ataque terrorista causou a morte de sete civis e funcionários da alfândega no posto de controle de Koutiala", disse a fonte militar. Um representante local, por sua vez, deu à AFP um balanço ligeiramente diferente, assegurando que "pelo menos cinco funcionários da alfândega e civis foram assassinados".



"Os inimigos também sofreram perdas. A situação está sob controle agora", afirmou o militar.



O exército maliense realizou neste sábado um ataque na área de Kutiala, próximo à fronteira com Burkina Faso, um país assolado pela violência atribuída a jihadistas.



O Mali é palco desde 2012 de atentados de grupos jihadistas ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico, assim como de violência de todos os tipos perpetrada por autoproclamadas milícias de autodefesa e bandidos.



Essa violência, que começou no norte do país em 2012, se espalhou para o centro e depois para os vizinhos Burkina Faso e Níger. Causou milhares de mortes de civis e militares, além do deslocamento de centenas de milhares de pessoas, apesar do envio de forças da ONU, francesas e africanas.