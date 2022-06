Ataque a granja deixa seis mortos no México

Seis pessoas morreram e outras duas ficaram feridas neste sábado (11) pelo ataque a tiros perpetrado por um comando contra trabalhadores de uma granja no conturbado estado de Guerrero, sudeste do México, informou a promotoria regional.



As autoridades estão investigando "os eventos ocorridos em Petaquillas (Guerrero), onde duas pessoas foram feridas com uma arma de fogo e cinco homens e uma mulher foram privados de suas vidas", publicou a promotoria de Guerrero no Twitter, sem dar mais detalhes.



De acordo com a imprensa local, a mulher é uma menina de 14 anos e os criminosos portavam armas longas.



O comando foi até o armazém e, sem dizer uma palavra, abriu fogo contra os funcionários da granja de produção e venda de frangos, localizada junto à rodovia federal México-Acapulco, próximo a um posto militar. A Polícia e a Guarda Nacional isolaram a área.



Guerrero é uma das áreas mais violentas do México, devido aos confrontos entre narcotraficantes e entre eles e as forças de segurança.



O México acumula 340 mil homicídios desde que a luta contra as drogas foi militarizada em 2006, segundo as autoridades, que atribuem a maior parte dos assassinatos ao crime organizado.