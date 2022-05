Fuga termina com a captura de detento e morte de guarda que foi cúmplice

Imagem de câmera de segurança mostra momento em que interno de penitenciária foge com ajuda de de guarda (foto: Handout / Lauderdale County Sheriff's Department / AFP)

A polícia dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira (9/5) que deteve no estado de Indiana um preso "extremamente perigoso", ao mesmo tempo que faleceu a agente penitenciária que o ajudou a fugir no dia 29 de abril.As autoridades do condado de Vanderburgh confirmaram à AFP que estão "investigando a morte de Vicky White, fugitiva do Alabama".A ex-funcionária do sistema penitenciário morreu às 19h00 (21h00 de Brasília) e uma autópsia está programada para a tarde de terça-feira.Vicky White e Casey White, que estariam em um relacionamento, foram interceptados pela polícia após 10 dias de perseguição que atraiu a atenção da mídia americana.O casal estava em um veículo na localidade de Evansville, no coração do centro-oeste dos Estados Unidos, quando a polícia começou a persegui-los, afirmou o xerife Rick Singleton.A mulher "atirou contra si mesma e ficou gravemente ferida", disse o xerife do condado de Vanderburgh, Dave Wedding, à CNN."Durante a perseguição, o veículo sofreu um acidente. Casey White se entregou", informou Singleton horas antes.A operação de busca durou 10 dias após a fuga de White de uma prisão no Alabama. Os dois viajaram por centenas de quilômetros e passaram por pelo menos quatro estados.Vicky White, 56 anos, e Casey White, 38 anos, têm o mesmo sobrenome, mas não são parentes.As autoridades afirmaram que os dois mantinham uma relação sentimental, que começou em uma prisão do Alabama, no sul dos Estados Unidos, o que fascinou os americanos.A fuga parece um roteiro de filme e aconteceu em 29 de abril, dia em que a agente parou de trabalhar para se aposentar.Um vídeo mostra a funcionária escoltando o detento, com pés e mãos amarrados, até uma viatura policial. Ele foi retirado da prisão para uma suposta avaliação psicológica em tribunal.A mulher, descrita pelo promotor do condado como "a pessoa mais confiável da prisão", então o transferiu para outro veículo em um estacionamento de um shopping center próximo.Os investigadores descobriram que Vicky White vendeu sua casa semanas antes da fuga e sacou 90.000 dólares em dinheiro em vários bancos.A história dos fugitivos atraiu o interesse do público americano devido aos enormes contrastes: ela, uma agente penitenciária com uma trajetória profissional exemplar, e ele, um delinquente reincidente com mais de dois metros de altura.Casey foi condenado a 75 anos de prisão por uma longa série de crimes e também é acusado de assassinato após ter confessado que matou uma mulher de 58 anos em 2015.