14º dia de guerra: uma nova trégua humanitária e boicote ao petróleo russo

Refugiados deixaram a Ucrânia em direção à Polônia (foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP)

Em mais uma tentativa de trégua humanitária para retirada de civis, a invasão da Rússia à Ucrânia chega ao 14° dia nesta quarta-feira (9/3). Ontem, o número de pessoas fugindo do conflito superou a barreira de dois milhões, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Filippo Grandi. A Polônia recebeu mais da metade deles.





"É possível que, caso a guerra continue... comecemos a observar pessoas sem recursos ou vínculos e isto será um problema mais difícil de administrar para os países europeus", destacou.





As guerras dos Bálcãs, na Bósnia e em Kosovo, também provocaram um enorme fluxo de refugiados, "entre dois e três milhões, mas em um período de oito anos. Agora estamos falando de oito dias", disse Grandi.





"Em outras regiões do mundo, sim, observamos este cenário, mas na Europa é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou.

Nova trégua humanitária

O exército russo anunciou uma nova trégua humanitária para a evacuação de civis na Ucrânia , a partir das 10h, hora de Moscou (04H00 de Brasília), desta na quarta-feira.





"A Rússia anuncia um regime de cessar-fogo a partir de 9 de março, às 10h, hora de Moscou, e está pronta para criar corredores humanitários", informou a célula no comando destes temas no governo russo, citada pela agência de notícias TASS.





Os primeiros corredores de evacuação de civis foram instalados na manhã de terça-feira, em Soumy, no nordeste do país. As evacuações continuavam também na região de Kiev, capital ucraniana. Já nas cidades de Boutcha no norte e Mariupol no sul, os civis continuavam bloqueados.





Explosão de mina terrestre deixa mortos e feridos em Kiev





Os civis estavam em um carro. Os adultos morreram na hora e as crianças foram hospitalizadas. Testemunhas contaram que as minas estavam escondidas na calçada sob palha e escombros.





Chernihiv fica a 150 quilômetros de Kiev, perto da fronteira com Belarus, país aliado da Rússia. A cidade foi duramente castigada nos últimos dias pela aviação russa, segundo as autoridades locais.





'Lutaremos até o fim'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometeu "lutar até o fim" em discurso virtual ao Parlamento britânico , no qual fez referência ao histórico discurso do primeiro-ministro Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial em 1940.

"Não nos renderemos e não perderemos. Lutaremos até o fim, no mar, no ar. Continuaremos lutando por nossa terra, custe o que custar, nas florestas, nos campos, nas costas, nas ruas", disse Zelensky, que foi aplaudido de pé pelos legisladores reunidos na Câmara dos Comuns em Londres.

Boicote ao petróleo russo

O Reino Unido deve acompanhar os Estados Unidos no boicote, reduzindo suas importações de petróleo gradualmente até o fim de 2022, segundo o secretário de Negócios britânico Kwasi Kwarteng. Já a União Europeia anunciou um plano de longo prazo para reduzir sua dependência dos combustíveis fósseis russos, com a expectativa de chegar à independência total até 2030.





Já a Rússia ameaçou suspender o fornecimento de gás natural à Europa por meio do gasoduto Nord Stream 1. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, alertou que o movimento poderia ter "consequências catastróficas" para a economia mundial e previu que o preço do barril poderia chegar a US$ 300.





Segundo analistas, o anúncio de Biden traz volatilidade aos preços internacionais e o barril de petróleo pode atingir US$ 150 nos próximos dias.

‘A Ucrânia nunca será uma vitória para Putin’

Joe Biden disse que a Rússia nunca poderá controlar toda a Ucrânia e prometeu que a guerra "nunca será uma vitória" para o presidente Vladimir Putin





O presidente americano atacou Putin apontando que a guerra está custando um preço "horrível" e já gerou dois milhões de refugiados.





"A Rússia pode seguir avançando a um custo horrível, mas isso já está claro: a Ucrânia nunca será uma vitória para Putin", declarou o presidente americano. "Putin pode conseguir tomar uma cidade, mas jamais conseguirá controlar o país."

*Estagiária sob supervisão do subedior Eduardo Oliveira





Grandi afirmou que, "até o momento", Romênia, Moldávia e Polônia estão conseguindo administrar a chegada de refugiados porque estes têm "alguns recursos".