Rússia anuncia nova trégua humanitária na Ucrânia

Rússia anuncia nova trégua humanitária (foto: Sergey BOBOK / AFP)

O exército russo anunciou nesta terça-feira (8) uma nova trégua humanitária para a evacuação de civis na Ucrânia na quarta-feira a partir das 10h, hora de Moscou (04H00 de Brasília), depois da abertura de corredores humanitários durante o dia."A Rússia anuncia um regime de cessar-fogo a partir de 9 de março, às 10H00, hora de Moscou, e está pronta para criar corredores humanitários", informou a célula no comando destes temas no governo russo, citada pela agência de notícias TASS.Segundo o governo russo, esta proposta será transmitida às autoridades ucranianas, que devem, como no dia anterior, confirmar até a 00H00 GMT (21h de terça, hora de Brasília) o local onde ficarão os corredores humanitários e a partir de que hora poderão funcionar.

Os primeiros corredores de evacuação de civis foram instalados na manhã desta terça-feira, particularmente em Soumy, no nordeste, de onde duas caravanas partiram durante o dia.



As evacuações continuavam também na região de Kiev, capital ucraniana.



Em outras cidades, Boutcha no norte e Mariupol no sul, os civis continuavam bloqueados.