McDonald's fecha temporariamente seus 850 restaurantes na Rússia

Mc Donald's (foto: Facebook/Divulgação)

A rede de lanchonetes americana McDonald's anunciou nesta terça-feira (8) a decisão de fechar temporariamente seus 850 restaurantes na Rússia e suspender todas as suas operações no país, seguindo o passo de várias multinacionais que decidiram se distanciar de Moscou após a invasão russa da Ucrânia.O grupo continuará remunerando seus 62.000 funcionários no país, assegurou em uma mensagem o diretor-geral da empresa, Chris Kempczinski.