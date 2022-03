12º dia de invasão na Ucrânia: expectativa de terceira rodada de negociação

Retirada de civis foi novamente adiada e Putin acusou governo ucraniano de prejudicar corredor humanitário (foto: EMMANUEL DUPARCQ/AFP)

O 12º dia de invasão na Ucrânia começou com a expectativa da terceira rodada de negociações entre representantes do governo russo e ucraniano que acontecerá nesta segunda (07/03).

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, os dois países se encontraram duas vezes, a primeira foi feita na região de Gomel, em Belarus, perto da fronteira ucraniana, sem grandes avanços.

O segundo encontro aconteceu na fronteira entre a Polônia e Belarus, na cidade de Belovezhskaya Pushcha, na região bielorrussa de Brest, e terminou com um aperto de mão.

Em meio a tentativas de cessar-fogo para viabilizar a retirada de civis na região da cidade portuária de Mariupol, tropas russas atacaram a cidade de Irpin, a caminho da capital Kiev.

Retirada de civis de Mariupol interrompida pelo segundo dia

Apesar do anúncio de cessar-fogo de 11 horas, a segunda tentativa de retirar os habitantes de Mariupol, um porto estratégico no sudeste da Ucrânia cercado pelas tropas russas, foi “interrompida”.

Segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), a expectativa era retirar quase 200.000 pessoas da cidade, mas o corredor humanitário foi interrompido.

Putin acusa Ucrânia de impedir retiradas humanitárias em Mariupol

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou as autoridades ucranianas de impedirem o corredor humanitário em Mariupol. Em conversa pelo telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, Putin disse que “nacionalistas ucranianos impediram a retirada” dos civis no sábado (5/3) das cidades de Mariupol e Volnovakha, uma cidade próxima, informou o Kremlin.

Durante a conversa com Macron, Putin ainda afirmou que “seus objetivos” na Ucrânia serão alcançados “pela negociação ou pela guerra”. O líder russo afirmou ainda que “não é sua intenção” atacar centrais nucleares ucranianas.

Zelensky acusa Rússia de se preparar para bombardear porto de Odessa

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky anunciou que as tropas russas se preparam para bombardear Odessa, uma cidade estratégica e principal porto da Ucrânia.

“Será um crime militar. Será um crime histórico”, disse Zelensky em vídeo divulgado nas redes sociais.

Quase um milhão de pessoas vivem em Odessa, um importante porto no sul da Ucrânia. A população fala ucraniano e russo e a cidade também possui minorias búlgara e judaica.

Rússia bloqueia site informativo ‘Mediazona’

O governo russo bloqueou uma das últimas vozes independentes, o site Mediazona, que estava noticiando sobre a invasão na Ucrânia.

“Esta medida foi tomada porque cobrimos honestamente o que acontece na Ucrânia e chamamos uma invasão de invasão, e uma guerra de guerra”, informou o site em nota.

A rede social TikTok anunciou que está suspendendo as publicações de vídeo da Rússia para manter seus funcionários em segurança e cumprir as novas leis sobre “notícias falsas” no país.

"Não temos escolha a não ser suspender a transmissão ao vivo e novos conteúdos de nosso serviço de vídeo enquanto analisamos as implicações de segurança desta lei”, explicou a empresa.