Rússia se prepara para bombardear porto de Odessa, afirma presidente

Praia em Odessa, próxima ao porto (foto: Oleksandr Gimanov/AFP)

As tropas russas se preparam para bombardear Odessa, uma cidade estratégica e principal porto da Ucrânia, advertiu neste domingo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky."Estão se preparando para bombardear Odessa. Odessa!", afirmou Zelensky em uma mensagem de vídeo."Será um crime militar. Será um crime histórico", declarou o presidente, no momento em que o exército russo, procedente da Crimeia anexada, continua avançando no sul da Ucrânia.Quase um milhão de pessoas vivem em Odessa, um importante porto no sul da Ucrânia. A população fala ucraniano e russo e a cidade também possui minorias búlgara e judaica.Desde que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro, as forças de Moscou tentam, no leste e sul, concretizar uma continuidade territorial entre as zonas separatistas de Donbass e a já anexada Crimeia.Um ataque a Odessa ampliaria a ofensiva mais ao oeste, perto da fronteira com a Moldávia, país em que a Rússia já tem presença militar no enclave de língua russa da Transnístria.