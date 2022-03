Guerra na Ucrânia: viraliza foto de pai se despedindo da filha em Kiev

Aleksander, 41 anos, diz adeus para a filha, Anna, que tem apenas 5 anos (foto: Sergei Chuzavkov/AFP)

Entre tantas imagens emocionantes e assustadoras que representaram os 10 dias de guerra na Ucrânia, as despedidas na estação central de Kiev, capital do país do leste europeu, são umas das mais marcantes. Na última sexta-feira (4/3), mais uma separação foi registrada por diversos fotógrafos que acompanham os momentos de agonia no local.