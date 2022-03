BC da Rússia pede aos bancos que não publiquem balanços após sanções

O Banco Central da Rússia pediu aos bancos que evitem publicar seus balanços financeiros após as sanções ocidentais adotadas pela invasão da Ucrânia, medidas que ameaçam o setor bancário e a poupança da população.



Alguns grandes bancos russos foram excluídos do sistema interbancário internacional Swift, o que limita suas capacidades de transação no exterior.



"O Banco da Rússia tomou a decisão de limitar temporariamente o volume de publicação dos organismos de crédito em seus sites e no portal do Banco da Rússia", anunciou a instituição.



"Trata-se de limitar os riscos para as organizações de crédito devido às sanções internacionais", acrescenta.



Estes bancos devem continuar a transmitir seus balanços ao Banco Central, mas estes não serão mais divulgados publicamente.



As autoridades russas multiplicam as medidas para frear a fuga de capitais e evitar movimentos de pânico, caso os bancos não tenham liquidez.