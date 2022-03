EUA trabalham ativamente em acordo para envio de caças poloneses à Ucrânia

O governo dos Estados Unidos está "trabalhando ativamente" em um acordo com a Polônia para o envio à Ucrânia de caças, afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken.



"Não posso falar sobre prazos, mas posso afirmar que trabalhamos nisto de forma muito, muito ativa", declarou Blinken à imprensa durante uma visita à Moldávia.



Blinken disse que os Estados Unidos estão "em uma conversa muito ativa com as autoridades ucranianas... para obter uma avaliação atualizada de suas necessidades".



"À medida que recebemos a avaliação, nós trabalhamos para ver o que nós e nossos aliados podemosentregar" para reforçar as defesas de Kiev contra a invasão russa, disse.



"Estamos examinando de forma ativa agora a questão dos aviões que a Polônia poderia fornecer à Ucrânia e analisando de que forma podemos compensar caso a Polônia decida fornecer os aviões", acrescentou.



A imprensa americana informou sobre um possível acordo entre Estados Unidos e Polônia para que Varsóvia entregue à Ucrânia aviões de guerra da época soviética em troca de caças americanos F-16.