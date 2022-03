TikTok anuncia suspensão de publicação de vídeos na Rússia

A gigante de mídia social TikTok anunciou neste domingo (6) que estava suspendendo a publicação de todo o conteúdo de vídeo da Rússia para manter seus funcionários em segurança e cumprir as novas leis sobre "notícias falsas" naquele país.



"À luz da nova lei de 'notícias falsas' da Rússia, não temos escolha a não ser suspender a transmissão ao vivo e novos conteúdos de nosso serviço de vídeo enquanto analisamos as implicações de segurança desta lei", explicou a empresa em comunicado, esclarecendo, porém, que seu serviço de mensagens não será afetado.



O presidente russo, Vladimir Putin, sancionou na sexta-feira uma lei que prevê penas de prisão de até 15 anos para quem publicar "notícias falsas" sobre os militares russos, no momento em que Moscou ordenou uma invasão na Ucrânia.



