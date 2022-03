Macron e Putin voltam a conversar por telefone sobre Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, falou por telefone durante 1h45 com seu homólogo russo, Vladimir Putin, segundo anunciou neste domingo (6) a presidência francesa, no momento em que a Ucrânia afirma que a Rússia está preparando um bombardeio contra o porto de Odessa.



"A chamada foi por iniciativa" de Emmanuel Macron, indicou o Palácio do Eliseu.



"Durou das 12h00 até as 13h45" (horário local da França, das 08h00 às 09h45 em Brasília), disse a presidência francesa em um comunicado à imprensa.



O chefe de Estado francês já manteve diversas conversas telefônicas com Putin desde o início da ofensiva militar russa contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.



Após a chamada da última quinta-feira, Macron disse que "o pior ainda está por vir" no conflito ucraniano.



Hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reivindicou mais uma vez que os aliados ocidentais lhe entreguem aviões de combate.



Os Estados Unidos, por sua vez, disseram neste domingo que estavam "trabalhando ativamente" em um acordo com Polônia para o envio dessas aeronaves.