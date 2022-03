No sétimo dia do conflito, Rússia anuncia tomada de Kharkiv e ofensiva sul

(foto: Sergey BOBOK / AFP)

A manhã do sétimo dia de ataques russos à Ucrânia é marcada pela tomada de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana localizada a leste do país, e pela ofensiva ao sul, com a invasão de Kherson. As duas cidades foram alvos de fortes ataques nesta quarta-feira (2/3).Leia: Rússia x Ucrânia: invasão chega ao 7º dia com 2ª rodada de negociação



E ainda: Vídeo mostra destruição de prédio da Polícia, em Kharkiv





Por meio de mensagens em redes sociais, o exército ucraniano informou que os russos bombardearam Kharkiv durante a madrugada, atingindo, inclusive, um hospital. Lojas e farmácias foram saqueadas Segundo o governo ucraniano, vários civis morreram na cidade, o que foi classificado pelo presidente Volodymyr Zelensky como "crime de guerra". "Praticamente não restam áreas em Kharkiv que não foram atingidas por projéteis de artilharia", afirmou o governo.

"Até o momento, 10 pessoas foram retiradas dos escombros. O balanço provisório é de quatro mortos e nove feridos", afirmaram os serviços de emergência nas redes sociais.

A cidade de Kherson já estava cercada pelas tropas russas. Agora, o exército de Vladimir Putin invadiu a cidade de 290 mil habitantes. Pelo menos quatro pessoas morreram na cidade, segundo o governo ucraniano. "Agora estamos trabalhando na informação, questões humanitárias, em particular, a restauração de água e eletricidade na cidade", afirma mensagem em rede social.

A capital Kiev está passando por momentos de apreensão e tristeza. No último ataque, terça-feira (1º/3), uma torre de televisão foi atingida. O governo ucraniano fala em cinco mortos e cinco feridos nesse bombardeio. "Eles têm a ordem de apagar nossa história, apagar nosso país, apagar todos nós", afirmou Zelensky em vídeo.

Com informações da France-Presse