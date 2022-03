Vídeo mostra destruição de um prédio da polícia em Kharkiv, na Ucrânia

Autoridades ucranianas disseram que ataques com mísseis russos atingiram o centro da segunda maior cidade da Ucrânia (foto: STRINGER / AFP)

As tropas russas chegaram na manhã desta quarta-feira (02/03) à cidade de Kharkiv, na Ucrânia, a segunda maior cidade do país. A Rússia também afirmou que tomou a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, que tem cerca de 250 mil pessoas.

De acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, aviões russos desceram com soldados que começaram a lutar contra as forças ucranianas em Kharkiv. Mísseis atingiram um prédio da polícia local e edifícios da universidade do município.

Russian conducted a missile strike on the police building in Kharkiv, which also destroyed buildings from the Kharkiv university. https://t.co/7doZez7Z3B pic.twitter.com/c35UMO9gYe %u2014 Rob Lee (@RALee85) March 2, 2022

Além disso, as autoridades locais informaram que ataques com mísseis russos atingiram o centro de Kharkiv, incluindo áreas residenciais e o prédio da administração regional.

Segundo o governador regional, Oleg Synegubov, pelo menos 25 pessoas morreram e 112 ficaram feridas no ataque. Em balanço publicado pela ONU, cerca de 836 mil pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa.