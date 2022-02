Shell, Equinor e BP: gigantes do petróleo anunciam sua saída da Rússia

(foto: Arun SANKAR / AFP)

Três gigantes do petróleo – Shell, Equinor e BP – comunicaram que estão deixando de atuar na Rússia devido à invasão da Ucrânia.A anglo-holandesa Shell anunciou nesta segunda-feira (28/2) que está se separando de suas participações em vários projetos conjuntos com o grupo russo Gazprom."Nossa decisão de sair foi tomada com convicção", disse o CEO da Shell, Ben van Beurden, em comunicado à Bolsa de Valores de Londres, que especifica que as partes envolvidas valiam 3 bilhões de dólares no final de 2021, especialmente no que diz respeito à participação da empresa no projeto de gás Sakhaline-2, no extremo oriente russo.A estatal norueguesa Equinor, também anunciou hoje (28/2) a suspensão de novos investimentos na Rússia, além de iniciar o processo de saída das joint-ventures que mantém com companhias de energia russas. A Equinor está Rússia há mais de 30 anos e tem acordo de cooperação com a Rosneft (estatal russa de petróleo) desde 2012, mas sem participação na companhia russa.Ontem (27/2), a britânica BP, a gigante do setor que tem a maior atuação na Rússia, anunciou que vai se desfazer de sua participação na Rosneft. Vale ressaltar que o Reino Unido, assim como a Noruega, integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).