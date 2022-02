Ucrânia entra com pedido oficial para ingressar na União Europeia

Volodymyr Zelensky assinou pedido oficial para que a Ucrânia faça parte da União Europeia (foto: Reprodução Twitter)

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou hoje (28/2) que assinou um pedido oficial para que o país faça parte da União Europeia.Devido à invasão russa em seu território, Zelensky pede para que bloco europeu permita que a Ucrânia se torne membro imediatamente.Denys Shmyhal, primeiro-ministro da Ucrânia, disse em seu perfil do Twitter que “esta é a escolha da Ucrânia e do povo ucraniano. Nós mais do que merecemos”.