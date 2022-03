Ucrânia e Rússia encerram conversas e anunciam 2ª rodada de negociação

(foto: Sergei Supinsky/ AFP)

As agências de notícia russas Tass e Ria informam que o encontro das delegações da Rússia e da Ucrânia na Bielorrússia terminou. Segundo a Ria haverá uma segunda ronda de negociações depois que os representantes dos dois países voltem as devidas capitais.A delegação ucraniana esteve à área na fronteira com Belarus nesta segunda-feira (28/2) eexigiu um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas, o anúncio foi realizado pela a presidência da Ucrânia. A delegação é composta pelo ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, juntamente com o conselheiro da presidência, Mikhailo Podoliak."A delegação ucraniana chegou à área da fronteira Ucrânia-Belarus para participar nas negociações", informou a presidência em um comunicado. "A questão chave é um cessar-fogo e a retirada das tropas do território ucraniano", acrescenta a nota.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos militares russos que invadiram a Ucrânia a "depor as armas", em um vídeo divulgado pouco antes do início das negociações com a Rússia, nas quais Kiev exige a retirada das tropas russas. "Abandonem seu equipamento, saiam daqui. Não acreditem em seus comandantes, não acreditem em seus propagandistas. Apenas salvem suas vidas", afirmou em russo.No quinto dia da ofensiva, Moscou afirma que deseja discutir um "acordo" com Kiev durante o diálogo desta segunda-feira, no momento em que a invasão parece encontrar mais resistência.Com informações da AFP