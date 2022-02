Ucraniano remove bomba da estrada (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um ucraniano removeu uma bomba de uma ponte com as próprias mãos, enquanto fumava um cigarro. As imagens acabaram viralizando nas redes sociais, nesta segunda-feira (28/2).

De acordo com a mídia ucraniana, o homem, que não foi identificado, estava na cidade portuária de Berdyansk, no Sudeste da Ucrânia, e não quis esperar as unidades de eliminação de bombas.

Confira:

Nas imagens, o homem consegue levar o dispositivo para o outro lado da via. Não é possível ver nenhuma explosão.