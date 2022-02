'Não há nada a ganhar' com nova Guerra Fria, diz China na ONU

Zhang Jun, embaixador da China, fala durante a reunião de urgência da ONU (foto: Kena Betancur / AFP)

"Não há nada a ganhar" com uma nova Guerra Fria, declarou o embaixador da China na ONU, Zhang Jun, nesta segunda-feira (28), ao tomar a palavra na excepcional reunião de urgência da Assembleia Geral da organização, que deve se pronunciar sobre a invasão russa da Ucrânia."A Guerra Fria acabou há muito tempo. A mentalidade da Guerra Fria baseada no confronto de blocos deve ser abandonada. Não há nada a ganhar com o início de uma Nova Guerra Fria", frisou Zhang.Em seu discurso breve, mas contundente, o representante chinês disse que "deve-se respeitar a soberania e a integridade de todos os países", bem como "todos os princípios da carta das Nações Unidas".A China, disse ele, "continuará trabalhando construtivamente para permitir a paz".A "segurança de um país não deve depender da segurança de outro", sustentou antes de defender a retomada do diálogo entre a Otan, a União Europeia e a Rússia e "levando em conta as legítimas preocupações de segurança" de todas as partes.Sob o título "Agressão armada não provocada da Rússia contra a Ucrânia", os 193 membros da Assembleia da ONU devem se pronunciar sobre a invasão russa da Ucrânia.