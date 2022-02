As sanções ocidentais para excluir os bancos russos do sistema global e criar barreiras ao banco central daquele país tornam a Rússia um "pária" financeiro, com um rublo "em queda livre", disse um funcionário do alto escalão americano neste sábado.



"A Rússia se tornou um pária financeiro e econômico global", afirmou a fonte. Seu banco central "não pode apoiar o rublo. Apenas Putin pode decidir que custo adicional está disposto a assumir", declarou o funcionário, acrescentando que um grupo de trabalho "perseguirá os iates, jatos, carros de luxo e mansões" dos oligarcas russos.



As potências ocidentais definiram neste sábado uma nova rodada de sanções financeiras contra a Rússia pela invasão à Ucrânia.