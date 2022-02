Alemanha fechará espaço aéreo a aviões russos

A Alemanha fechará seu espaço aéreo aos aviões russos, em resposta à invasão da Ucrânia, informou neste sábado à AFP um porta-voz do Ministério dos Transportes alemão, em meio à escalada das sanções ocidentais contra Moscou.



"O ministro dos Transportes, Volker Wissing, é a favor do fechamento do espaço aéreo alemão aos aviões russos e tomou medidas para que tudo esteja pronto nesse sentido", disse a fonte.



A Alemanha se soma, assim, a Polônia, República Tcheca, Eslovênia, Estados Bálticos e Bulgária, que também proibiram companhias aéreas russas em seus espaços aéreos. Em resposta, Moscou decidiu impedir o acesso de aviões desses países ao seu espaço aéreo, bem como os voos em trânsito pela Rússia das empresas desses Estados, anunciou a agência russa de aviação civil, Rosaviatsia.



A alemã Lufthansa, maior companhia aérea europeia, anunciou a suspensão de todos os seus voos para a Rússia, e que não cruzaria o espaço aéreo daquele país por sete dias. "A Lufthansa não usará o espaço aéreo russo nos próximos sete dias", disse um porta-voz da empresa à AFP neste sábado, acrescentando que "os voos para a Rússia serão suspensos nesse período".