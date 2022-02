A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado", informaram neste domingo as Forças Armadas sul-coreanas, após um mês sem lançamentos feitos pelo regime comunista, durante os Jogos Olímpicos de Pequim.



"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado para o leste", anunciou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, sem fornecer detalhes.