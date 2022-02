O Papa comunicou ao presidente ucraniano neste sábado sua "profunda dor pelos acontecimentos trágicos" naquele país, invadido por tropas russas, informou a embaixada ucraniana junto à Santa Sé.



"O Papa Francisco teve hoje uma conversa telefônica com o presidente Volodimir Zelenski. O Santo Padre expressou sua profunda dor pelos acontecimentos trágicos que ocorrem em nosso país", tuitou a missão diplomática.



Na véspera, o Sumo Pontífice visitou a embaixada russa junto à Santa Sé para expressar ao embaixador Alexander Avdeev "sua preocupação com a guerra", em um gesto incomum, e apesar de ter cancelado todos os seus compromissos devido a fortes dores no joelho.