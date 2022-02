YouTube bloqueia monetização de canais russos

O YouTube também limitou o acesso ao RT (foto: RT Today/Reprodução )

O YouTube anunciou neste sábado que bloquearia a possibilidade de alguns canais russos, como o da RT, monetizarem seu conteúdo na plataforma, devido "às circunstâncias excepcionais" na Ucrânia, invadida pela Rússia.



O YouTube também informou que limitou o acesso ao RT (antes chamado Russia Today) e a outros canais russos na Ucrânia, país invadido nesta semana por tropas russas.

A receita com o YouTube é obtida por meio da ativação de anúncios nos vídeos. "Devido às circunstâncias excepcionais na Ucrânia, estamos tomando uma série de medidas", anunciou um porta-voz da empresa. "Nossas equipes começaram a suspender a possibilidade de alguns canais monetizarem no YouTube, incluindo os canais RT em todo o mundo", assinalou.



A plataforma especificou que "serão bastante limitadas" as recomendações aos usuários para que assistam a esses canais. "Em resposta a um pedido de um governo, restringimos o acesso ao RT e vários outros canais na Ucrânia", informou.



No começo do mês, a Alemanha proibiu a rede RT em seu território, o que levou Moscou a fechar o escritório local da emissora alemã Deutsche Welle. O Ocidente acusa a RT de contribuir para a desinformação.



A RT foi criada em 2005, é financiada pelo Estado Russo e possui emissoras e sites em vários idiomas, principalmente inglês, francês, espanhol, alemão e árabe.