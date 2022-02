Rússia diz que Ucrânia recusou acordo; Zelensky nega reunião

Membros do serviço ucraniano procuram e coletam projéteis não detonados após um confronto com um grupo russo na capital ucraniana de Kiev (foto: Sergei Supinsky/ AFP)

Além do conflito militar que tem massacrado civis nos últimos dias, Rússia e Ucrânia enfrentam também uma guerra de versões — segundo agências de notícias internacionais. Neste sábado (26/2), o porta-voz do Kremilin, Dmitry Peskov, disse ao canal estatal do país, o RT, que Vladimir Putin determinou uma paralisação das tropas. Isso na sexta-feira (25/2) enquanto, segundo o porta-voz, os líderes buscavam um acordo.Segundo Peskov, Kiev recusou “categoricamente” os termos de Moscou e, por isso, a ofensiva continuou neste sábado. “Foi uma tentativa de nos forçar à cessação”, disse sem dar mais detalhes. Em seguida anunciou que o exército russo partiu para um plano de ataque “em todas as direções” do território ucraniano, “conforme o plano inicial”.Na outra ponta do confronto, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky nega que qualquer tratativa tenha ocorrido. Em entrevista ao jornal russo RBC, Mikhail Podolyak, representante do governo ucraniano, disse que não houve rejeição. “Sem dúvida, a Ucrânia não se recusou a negociar”, disse ele, sublinhando que as negociações ainda não ocorreram.Ainda assim, o tom do discurso foi firme: “A Ucrânia e o presidente Zelensky rejeitam categoricamente quaisquer condições inaceitáveis ou de ultimato do lado russo”, declarou Podolyak. Também na sexta-feira, Volodymyr Zelensky afirmou que estava pronto para conversar com o Kremilin enquanto Peskov afirmou que as negociações seriam realizadas em Minsk, capital da Bielorrússia.Há informações de que a Ucrânia tenha pedido para transferir a reunião para Varsóvia, na Polônia, e que depois tenha parado de responder.