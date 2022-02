Sirenes em Kiev: 'um dos sons mais tristes e aterrorizantes que já ouvi'

(foto: Reprodução/Twitter)

O jornalista mineiro Sérgio Utsch, correspondente do SBT na Europa, publicou em seu perfil do Twitter um vídeo noturno de sirenes soando em Kiev.



“Sirenes soam simultaneamente em vários pontos de Kiev. Sinos de igrejas soam ao mesmo tempo. É um dos sons mais tristes e aterrorizantes que já ouvi”, relatou Utsch em sua publicação.





Natural de Belo Horizonte, o jornalista está na Ucrânia para a cobertura do conflito, mas sua base fica em Londres, na Inglaterra. Em seu currículo, o profissional acumula a cobertura do conflito árabe-israelense no Oriente-Médio.