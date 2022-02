Alemanha anuncia doação de armas para a Ucrânia

Olaf Scholz, chanceler da Alemanha (foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

A Alemanha vai doar mil lança-foguetes antitanque e 500 mísseis Stinger à Ucrânia. O anúncio foi feito pelo chanceler alemão Olaf Scholz, após o terceiro dia de invasão das tropas russas no território ucraniano.A doação rompe com uma política tradicional alemã, de não exportar armas letais para zonas de conflito, informou uma fonte do governo à AFP neste sábado (26).O chefe de governo alemão explicou que "a agressão russa contra a Ucrânia marca uma mudança de época e ameaça a ordem estabelecida no pós-guerra. Nesta situação, é nosso dever ajudar, o tanto quanto pudermos, a Ucrânia contra o exército invasor de Vladimir Putin"."Levando em conta o ataque russo contra a Ucrânia, o governo está pronto para enviar com urgência o material necessário para a defesa da Ucrânia", disse a fonte.Segundo Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, outros países aliados estão enviando armas e equipamentos para ajudar os ucranianos a lutar.Pouco depois dessas declarações, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou mais US$ 350 milhões em assistência militar para a Ucrânia."Este pacote incluirá mais assistência defensiva letal para ajudar a enfrentar as ameaças blindadas, aéreas e outras que a Ucrânia enfrenta atualmente", disse Blinken, em um comunicado.Já o Ministério holandês da Defesa indicou que entregará 200 mísseis antiaéreos Stinger a Kiev o mais rápido possível, e a República Tcheca anunciou uma doação de armas no valor de US$ 8,6 milhões.