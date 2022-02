Brasileiros se preocupam com embriões e barrigas de aluguel na Ucrânia

Futuros pais e mães brasileiros sofrem a angústia dos ataques à Ucrânia (foto: PxHere)

A Ucrânia é uma das grandes referências nos procedimentos de barriga de aluguel e os ataques russos ao país preocupou muitos brasileiros que têm embriões sendo gestados por lá. As barrigas de aluguel são legalizadas na Ucrânia e o país se tornou um refúgio para as famílias brasileiras e também do mundo, por ter um custo mais acessível que a média.Os profissionais que trabalham na Agência Tammuz Family — que tem sede em Israel mas atende mais de 150 casais na Ucrânia — informou que ao todo 35 famílias brasileiras têm processos em andamento e que quem ainda está no início do processo pode optar por transferir o procedimento para outro país, por exemplo a Geórgia.No caso em que os embriões já foram colocados em mulheres ucranianas e elas já estão grávidas dos bebês, a agência se ofereceu para fazer a transferência delas de Kiev para outra cidade mais segura, na fronteira com a Polônia, junto com seus familiares.A maioria das famílias aceitou, e todas as que carregam filhos de brasileiros já estão fora da capital, uma vez que as viagens já vinham sendo feitas desde a semana passada, conforme informou Bruna Alves, diretora da operação brasileira, à Folha de São Paulo. "A sorte é que no caso dos brasileiros não temos ninguém esperando parto para agora. As gestantes estão ainda no primeiro ou no segundo trimestre", explicou ela.