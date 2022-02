Presidente da Ucrânia agradece voto do Brasil em Conselho da ONU

Zelensky deu indiretas ao poder de veto russo usado na reunião (foto: Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP) Nesta sexta-feira (25/2), após o término da sessão do Conselho de Segurança da ONU, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usou seu twitter para agradecer os países que votaram a favor da resolução de condenação dos ataques russos à Ucrânia, dentre eles o Brasil.

"Grato a todos os membros do Conselho de Segurança da ONU que votaram para parar traiçoeiro ataque da Rússia à Ucrânia", diz o pronunciamento.

Em seguida, Zelensky deu indiretas ao poder de veto russo usado na reunião. "O veto da Rússia é uma mancha de sangue em sua placa no Conselho de Segurança, no mapa da Europa e no mundo. A coalizão anti-guerra deve agir imediatamente!", completa ele.