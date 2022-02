Chefe da ONU pede que soldados russos 'retornem aos quartéis'

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta sexta-feira (25) que "os soldados retornem aos quartéis" após a invasão russa da Ucrânia, ao final da reunião do Conselho de Segurança, na qual a Rússia vetou a adoção de uma resolução de condenação.



"Os soldados devem retornar ao quartel, os líderes precisam retornar ao diálogo passivo e à paz na Ucrânia", declarou um solene Guterres, que reconheceu que "hoje, o objetivo não foi alcançado", mas devemos dar "outra chance à paz".



O secretário da ONU fez esta declaração após o fracasso do Conselho de Segurança em condenar a Rússia, que exerceu seu direito de veto como um dos cinco membros permanentes, juntamente com China, Estados Unidos, Reino Unido e França. China, Índia e Emirados Árabes Unidos se abstiveram de votar.



Os confrontos no segundo dia da invasão russa da Ucrânia provocaram o êxodo de 100 mil pessoas, muitas para países vizinhos, lembrou Guterres, que sublinhou a "natureza regional da crise crescente".



Guterres nomeou Amin Awad como coordenador da ONU para a crise na Ucrânia na sexta-feira, depois de liberar US$ 24 milhões para ajuda humanitária de emergência no dia anterior.



O avanço das forças russas na Ucrânia na sexta-feira encontrou forte resistência na capital Kiev, onde o presidente Volodimir Zelensky desafiou os pedidos de Vladimir Putin para derrubá-lo.