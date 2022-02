Governo ucraniano diz que Rússia atacou hospitais: 'Ato vergonhoso e baixo'

“Isso está além da maldade. A única escolha moral que qualquer governo pode fazer agora é apoiar a Ucrânia com todos os meios”, apelou o ministro aos outros países.

“Isto é uma violação direta da Convenção de Genebra por tropas russas. Tais ações representam uma ameaça direta para a vida e a saúde dos civis e são contrárias às normas do direito humanitário internacional. Instalações de saúde e profissionais médicos devem salvar vidas e não morrer”, declarou.

(foto: AFP)

Liashko também ressaltou a coragem dos médicos de continuarem nos postos de trabalho, mesmo com as ameaças de novos ataques.“Nossos hospitais e equipes de emergência estão em modo de alerta total, trabalhando em todas as regiões e prestarão assistência em qualquer circunstância. Estamos orgulhosos da coragem e dedicação de todos os médicos”, agradeceu.