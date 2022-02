Biden defenderá aliados da Otan, mas não enviará tropas à Ucrânia

Equipes de emergência trabalham no local do acidente de um avião militar ucraniano ao sul de Kiev. Aeronave com 14 pessoas a bordo caiu ao sul de Kiev na quinta-feira, informou o serviço de emergências. O serviço disse que 'ainda está determinando quantas pessoas morreram'. O incidente ocorreu a cerca de 20 quilômetros ao sul de Kiev, em meio a relatos de vários locais ao redor da cidade sendo atacados

(foto: Handout / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS )