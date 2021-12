Fotógrafo indiano vence prêmio de 'Foto do ano' da Unicef

Foto campeã do 'Foto do Ano' pela Unicef (foto: Supratim Bhattacharjee) Uma garota de 11 anos em um vestido, com um olhar desolado e um mar agitado às suas costas. Esta é a descrição visual da fotografia escolhida pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para Infância) como campeã da ‘Foto do Ano’.





O registro foi feito pelo fotógrafo indiano Supratim Bhattacharjee no delta do rio Ganges, na Índia, em uma paisagem devastada pela passagem de um ciclone tropical, em agosto de 2021, que gerou uma forte enchente na Região de Bengala Ocidental.





Filha de um caminhoneiro, a garota da foto se chama Pallavi. Apesar da pouca idade, ela ajudava no sustento da casa com uma pequena loja de chá que tinha na casa de seus pais, na ilha de Namkhana, no estado indiano de Bengala Ocidental. A renda mensal da família era de cerca de R$650.





Os caminhos do fotógrafo e da garota se encontram um dia após a passagem do ciclone.

A fotografia de Pallavi feita por Bhattacharjee mostra a triste realidade de várias famílias da Bengala Ocidental. Como a maior parte dos moradores da região vivem da pesca e coleta de camarões, a Unicef alerta que "a destruição das áreas de mangue, juntamente com a elevação do nível da água do mar e a salinização das áreas de água doce gera ameaças à sobrevivência”.





Além disso, devido a "eventos climáticos extremos causados pelo aquecimento global” estarem se tornando cada vez mais frequente na região, o órgão calcula que cerca de 530 milhões de crianças estão crescendo em áreas que afetadas por enchentes.





“A fotografia mostra de uma só vez o fardo que pesa sobre as crianças nesse mundo: pobreza, degradação ambiental e mudanças climáticas”, comentou Elke Büdenbender, patrona do Unicef durante a apresentação das fotos vencedoras de 2021.





Fotógrafo





Nascido em 1983, em Baruipur, Bhattacharjee focou a sua arte em questões ambientais e de direitos humanos. Desde 2009, o artista trabalha no projeto ‘Sinking Sundarbans’, ou ‘Afundando O Sundarbans’, em português, que fala sobre as enchentes no mangue da floresta Sundarbans, que é formado no delta dos rios Ganges, Bramaputra e Meghna na Baía de Bengala.





Reconhecido mundialmente, o fotógrafo já recebeu o prêmio de Royal Photographic Society na Inglaterra, em 2020. Ele também venceu em segundo lugar no ‘Foto do Ano’ do Unicef em 2020.





Conheça o trabalho de Bhattacharjee:

Segundo lugar





A segunda fotografia premiada foi um registro do também indiano Sourav Das. A imagem mostra um professor de primário que transformou uma parte de um “vilarejo em uma escola a céu aberto durante o lockdown imposto em razão da pandemia de COVID-19”, conforme descrição da Unicef.





Terceiro lugar

A última foto premiada foi um registro de crianças “cujos pais ficaram feridos enquanto combatiam os terroristas do Estado Islâmico”. A obra é do iraquiano Younes Mohammad.